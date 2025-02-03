Лидер Сирии едет в Турцию

Президент временного правительства Сирии Ахмед Шараа 4 февраля прибывает с визитом в Турцию.

Об этом заявил глава Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, сообщает TRT Haber.

Визит совершается по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе встречи лидеров будут обсуждены двусторонние связи, вопросы стабильности, безопасности, экономического развития и, в целом, поствоенного восстановления Сирии.

Источник: TRT Haber