Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили вопросы двусторонней повестки
Вопросы двусторонней повестки обсуждены в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и Латвии Джейхуна Байрамова и Баибы Браже.
По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, стороны также обсудили ситуацию в области региональной и международной безопасности.
Отмечена важность взаимных визитов и контактов в развитии двустороннего сотрудничества двух стран по ряду направлений, включая многостороннее взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.
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