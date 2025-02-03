Главы МИД Азербайджана и Латвии обсудили вопросы двусторонней повестки

Вопросы двусторонней повестки обсуждены в ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и Латвии Джейхуна Байрамова и Баибы Браже.

По сообщению пресс-службы МИД Азербайджана, стороны также обсудили ситуацию в области региональной и международной безопасности.

Отмечена важность взаимных визитов и контактов в развитии двустороннего сотрудничества двух стран по ряду направлений, включая многостороннее взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.