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Трамп объявляет о прекращении всей помощи Южной Африке

First News Media09:18 - Сегодня
Трамп объявляет о прекращении всей помощи Южной Африке

Президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансовую помощь Южно-Африканской Республике (ЮАР) из-за того, что там конфискуют земли коренных народов и «очень плохо обращаются с определенными классами людей».

Об этом он написал на своей платформе Truth Social.

Британская газета The Guardian отмечается, что земельный вопрос в ЮАР уже давно вызывает разногласия, а попытки устранить неравенство между белым и чернокожим населением вызывают критику со стороны консерваторов, включая советника Трампа Илона Маска, родившегося в Южной Африке.

В частности, президент ЮАР Сирил Рамафоса в январе подписал законопроект, согласно которому правительство страны может при определенных обстоятельствах предложить «нулевую компенсацию» за имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах.

«Южная Африка конфискует земли и очень плохо обращается с определенными классами людей. Я прекращу все будущее финансирование Южной Африки до тех пор, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации!» — написал Трамп в соцсети.

По данным правительства ЮАР, Закон о землях коренных народов 1913 года привел к тому, что тысячи чернокожих семей были насильно выселены со своих земель режимом апартеида.

25 января госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным странам. До этого Дональд Трамп подписал схожий указ в первый же день своего президентства. При этом, судя по публикациям западных СМИ, оба документа составлены таким образом, что оставляют широкое поле для интерпретации.

Источник: Газета. ру

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