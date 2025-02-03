Турция может создать в Сирии две военные базы

Турция может построить две военные базы в Сирии, разместив там истребители F-16, сообщила проправительственная газета Türkiye со ссылкой на неназванные арабские источники.

«По утверждению арабских источников, Турция и Сирия подпишут соглашение о совместной обороне. Согласно соглашению, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время, Анкара окажет помощь Сирии в случае, если Дамаск столкнется с внезапной угрозой. Соглашение также предусматривает, что турецкие вооруженные силы будут обучать сирийскую армию и ее пилотов, и что Турция создаст две военные базы в Сирии. На этих базах Турция разместит 50 истребителей F-16 до завершения строительства сирийских ВВС, чтобы предотвратить любые атаки, которые могут быть направлены против суверенитета страны», - пишет издание.

Официальные власти пока не комментировали данные сообщения.

Также издание сообщило, что новая администрация Сирии запросила у Турции БПЛА, радары и системы РЭБ для контроля над границей с Израилем.

«Правительство в Дамаске, чьим основным запросом к Анкаре являются беспилотные летательные аппараты (БПЛА), хочет, чтобы помимо турецких БПЛА на границе были размещены радары, системы радиоэлектронной борьбы и интегрированные системы безопасности, особенно в контексте контроля над израильским пограничным коридором», - сообщило издание.

Газета также пишет со ссылкой на представителя министерства обороны Сирии, что первая поставка БПЛА может состояться в ближайшее время.

В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года. При этом главой новой сирийской администрации стал лидер ХТШ Ахмад Аш-Шараа (более известный как Джулани). 29 января он был провозглашен президентом Сирии на время действия переходного периода.

Источник: РИА Новости