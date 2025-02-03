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Трамп заявил, что USAID управляют «радикалы-помешанные»

First News Media09:51 - Сегодня
Трамп заявил, что USAID управляют «радикалы-помешанные»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в руководстве американского Агентства по международному развитию (USAID) находятся «радикалы-помешанные».

Об этом он заявил во время общения с журналистами в воскресенье на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона.

«USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение», - сказал он на просьбу прокомментировать информацию о проводимом в этом агентстве аудите.

Ранее в воскресенье руководящий ведомством по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия, в том числе возбудителей COVID-19.

В своем сообщении в X он указал, что считает USAID преступной организацией, которой «пора умереть».

Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило о том, что двух руководителей службы безопасности USAID отправили в административный отпуск из-за конфликта с DOGE - они отказались предоставить ведомству Маска доступ к секретной информации.

В конце января телеканал NBC News сообщал, что в административный отпуск с сохранением полной зарплаты и льгот до дальнейшего уведомления отправили более 50 госслужащих USAID. Причиной такого шага стало проведение проверки после обнаружения «некоторых действий в USAID, которые, по всей видимости, направлены на обход исполнительных указов президента».

Источник: ТАСС

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