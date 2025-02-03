 В Турции один из обвиняемых по делу «банды врачей-убийц» совершил суицид в тюрьме | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Турции один из обвиняемых по делу «банды врачей-убийц» совершил суицид в тюрьме

First News Media10:15 - Сегодня
В Турции один из обвиняемых по делу «банды врачей-убийц» совершил суицид в тюрьме

В Турции один из обвиняемых по делу «банды врачей-убийц» Илькер Гёнен совершил самоубийство в тюрьме, сообщает Habertürk.

Илькера Гёнена называют «человеком номер 2» в Yenidoğan çetesi - группе злоумышленников, по вине которых умерли свыше 20 младенцев.

Отмечается, что Илькер Гёнен, который содержался в одиночной камере, вскрыл себе вены осколком от сломанного стакана, из которого пил чай. Затем, видимо, пожалев о содеянном, позвал надзирателей. Илькер Гёнен умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

Издание напоминает, что на суде по делу прокурор потребовал для Гёнена 177 лет заключения по различным статьям турецкого уголовного законодательства.

Всего в рамках расследования арестованы 14 человек, в том числе, врачи, медсестры, санитары.

Источник: Habertürk

Поделиться:
129

Актуально

Политика

Президент Ирана приглашен с визитом в Азербайджан - ФОТО

Общество

Съеденный торт и исчезнувший подарок: Реалии курьерской службы в Азербайджане

Спорт

Мария Стадник объявила о завершении карьеры - ВИДЕО

Спорт

Хидаят Гейдаров выбран лучшим дзюдоистом 2024 года

В мире

Грузовик слетел с моста в Турции, трое погибли, более 20 пострадали

В Турции один из обвиняемых по делу «банды врачей-убийц» совершил суицид в тюрьме

Трамп заявил, что США точно введут дополнительные пошлины на поставки из ЕС

Трамп заявил, что USAID управляют «радикалы-помешанные»

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Союз армян России набросился на Пашиняна за правду о т.н. «геноциде армян»

Число погибших в давке на фестивале в Индии возросло до 40

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

Семь человек погибли при крушении самолета в Филадельфии

Последние новости

Грузовик слетел с моста в Турции, трое погибли, более 20 пострадали

Сегодня, 10:32

Бывший депутат вышел на свободу

Сегодня, 10:26

В Азербайджане зафиксирован 12-градусный мороз

Сегодня, 10:20

В Турции один из обвиняемых по делу «банды врачей-убийц» совершил суицид в тюрьме

Сегодня, 10:15

Трамп заявил, что США точно введут дополнительные пошлины на поставки из ЕС

Сегодня, 10:10

Jony и Микеле Морроне заинтриговали фанатов неожиданным снимком – ФОТО

Сегодня, 10:05

Съеденный торт и исчезнувший подарок: Реалии курьерской службы в Азербайджане

Сегодня, 10:00

В Сабирабаде мужчина утонул в водоканале

Сегодня, 09:57

Трамп заявил, что USAID управляют «радикалы-помешанные»

Сегодня, 09:51

В одном из поселков Баку временно не будет электричества

Сегодня, 09:46

Названо число молодых учителей, принятых на работу в этом учебном году - ФОТО

Сегодня, 09:42

Илон Маск: USAID - преступная организация, которой пора умереть

Сегодня, 09:36

Турция может создать в Сирии две военные базы

Сегодня, 09:32

Трамп объявляет о прекращении всей помощи Южной Африке

Сегодня, 09:18

Илон Маск назвал USAID преступной организацией

02 / 02 / 2025, 23:55

США вновь обвинили КНР в пандемии COVID-19

02 / 02 / 2025, 23:45

По случаю Дня молодежи Азербайджана состоялся фестиваль GenZ FEST - ФОТО

02 / 02 / 2025, 23:20

Пытавшиеся перекрыть ведущую из Тбилиси магистраль переместились к парламенту - ОБНОВЛЕНО

02 / 02 / 2025, 23:00

Израильская армия ликвидировала 50 террористов на Западном берегу реки Иордан

02 / 02 / 2025, 22:50

В Египте лев напал на сотрудника зоопарка

02 / 02 / 2025, 22:35
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50