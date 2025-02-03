В Турции один из обвиняемых по делу «банды врачей-убийц» совершил суицид в тюрьме

В Турции один из обвиняемых по делу «банды врачей-убийц» Илькер Гёнен совершил самоубийство в тюрьме, сообщает Habertürk.

Илькера Гёнена называют «человеком номер 2» в Yenidoğan çetesi - группе злоумышленников, по вине которых умерли свыше 20 младенцев.

Отмечается, что Илькер Гёнен, который содержался в одиночной камере, вскрыл себе вены осколком от сломанного стакана, из которого пил чай. Затем, видимо, пожалев о содеянном, позвал надзирателей. Илькер Гёнен умер в машине скорой помощи при транспортировке в больницу.

Издание напоминает, что на суде по делу прокурор потребовал для Гёнена 177 лет заключения по различным статьям турецкого уголовного законодательства.

Всего в рамках расследования арестованы 14 человек, в том числе, врачи, медсестры, санитары.

Источник: Habertürk