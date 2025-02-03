Грузовик слетел с моста в Турции, трое погибли, более 20 пострадали

ДТП произошло в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.

Грузовик слетел с моста вместе с автомобилями в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны, три человека погибли, более двадцати получили ранения, передал телеканал NTV.

«В районе Биречик города Шанлыурфа грузовик, у которого отказали тормоза, вылетел с моста вместе с впереди идущими автомобилями», - передал телеканал.

По данным местных властей, погибшие и пострадавшие в ДТП являются гражданами Турции.