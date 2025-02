МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД в социальных сетях.

«С глубокой скорбью восприняли новость о теракте в городе Белуджистан Пакистана. Наши мысли и молитвы с семьями жертв, и в этот трудный момент мы солидарны с Пакистаном. Азербайджан, который сам столкнулся с разрушительными последствиями терроризма, полностью привержен поддержке всех усилий в борьбе с этой угрозой», — говорится в сообщении.

Напомним, что в ходе столкновений в Белуджистане за последние 24 часа погибли 18 пакистанских военнослужащих, а 23 боевика были нейтрализованы.

Deeply saddened by the news of terrorist attack in #Balochistan, Islamic Republic of #Pakistan.



Our thoughts and prayers are with the families of the victims, and we stand in solidarity with Pakistan during this difficult time.



Having faced the devastating impact of… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 3, 2025