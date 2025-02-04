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Тайская принцесса приютила собаку, прожившую несколько месяца у магазина после смерти хозяина – ФОТО

First News Media15:13 - Сегодня
Тайская принцесса приютила собаку, прожившую несколько месяца у магазина после смерти хозяина – ФОТО

Тайская принцесса Сирибха Чудабхорн приютила собаку, у которой умер хозяин.

В Таиланде собаку по кличке Му Даенг, ставшую известной своей верностью покойному владельцу, усыновила принцесса Сирибха Чудабхорн, сообщает 1news.az со ссылкой на британское издание The Independent.

Отмечается, что собака прославилась после смерти бездомного мужчины в городе Накхонратчасима в ноябре 2024 года, продолжая ждать его на том же месте, что многим напомнило историю Хатико.

Сообщается, что принцесса узнала о собаке через видео, на котором местные жители собирали деньги на её лечение – по ее словам, у собаки серьёзная депрессия из-за утраты. Сирибха Чудабхорн намерена поддерживать связь с поклонниками питомца, публикуя фотографии.

После медицинской проверки Му Даенг переедет в королевскую резиденцию принцессы.

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