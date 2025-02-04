SİMA İmza интегрирована в платформу herrac.gov.az

Цифровая подпись нового поколения SİMA, разработанная ООО AzInTelecom, функционирующем при Министерстве цифрового развития и транспорта, интегрирована в «Электронный аукционный портал».

Благодаря данной интеграции протоколы электронных аукционов, проводимых на портале herrac.gov.az, теперь можно подписывать удаленно, через мобильное приложение SİMA İmza. После входа на портал пользователи могут участвовать в аукционах по продаже автомобилей, квартир, нежилых помещений, частных домов и других объектов, выставленных на торги в связи с решениями судов и других органов.

После завершения аукциона стороны подписывают протокол с помощью SİMA İmza в установленный законом срок. После подписания протокола участникам аукциона направляется электронное уведомление.

Следует отметить, что ранее пользователи могли воспользоваться порталом herrac.gov.az через digital.login — единую систему доступа с использованием SİMA İmza. С помощью последней интеграции протоколы аукциона теперь можно подписывать быстро, удобно и безопасно, без необходимости личного присутствия.

С новой цифровой подписью SİMA пользователи не зависят от центров клиентского обслуживания, а учреждения сокращают нагрузку и расходы.

Мобильное приложение SİMA İmza предоставляется гражданам бесплатно. Более подробную информацию можно получить на сайте sima.az или позвонив в Контактный центр по номеру 157.

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