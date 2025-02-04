Грету Тунберг в Швеции обвиняют в неповиновении полиции

Обвинения в неповиновении полиции предъявлены шведской активистке Грете Тунберг после участия в акции протеста в защиту Палестины у Королевского технологического университета в Стокгольме.

Об этом сообщает газета Expressen.

Организаторы акции, состоявшейся 29 мая 2024 года, не получили от властей разрешение на ее проведение. В демонстрации принимали участие 20 человек. Тунберг обвиняют в том, что она «кричала, шумела, стучала в окна и не подчинялась полиции», пишет газета.

Некоторые из демонстрантов были в масках, писала полиция на своем сайте в связи с инцидентом. Почти все активисты были задержаны на месте манифестации, семерым из них сейчас предъявлены обвинения в неповиновении полиции, включая Грету Тунберг.

Источник: ТАСС