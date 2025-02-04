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Новые подробности о состоянии певца Назима Пишьяри, перенесшего инсульт

Фаига Мамедова16:39 - Сегодня
Новые подробности о состоянии певца Назима Пишьяри, перенесшего инсульт

Лечение азербайджанского певца Назима Пишьяри, более известного как Файтончу Назим, который перенес инсульт, продолжается, и его состояние улучшается.

Как сообщил коллега певца агентству Report, Н.Пишьяри, вероятно, будет переведен из реанимационного отделения в палату, передает 1news.az.

Напомним, что 30 января в 22:22 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из Насиминского района, где мужчина получил травму после падения. Скорая помощь госпитализировала певца в Клинический медицинский центр с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. После обследований и осмотра он был переведен в частное медицинское учреждение с диагнозом ишемический инсульт.

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