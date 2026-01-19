20 января движение этих регулярных маршрутов будет организовано по альтернативным улицам

В связи c Днем всенародной скорби 20 января, на улицах, пересекающихся и примыкающих к проспекту Парламента, будет введено ограничение движения транспортных средств.

В связи с ограничениями движение регулярных маршрутов № 3, 6, 10, 18, 31, 39, 53, 77, 96 и 205 будет организовано по альтернативным улицам, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AYNA.

Читайте по теме:

В связи с 20 Января на этих улицах будет ограничено движение транспорта