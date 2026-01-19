​​​​​​​Закон о кинематографии предложено обновить в соответствии с международной практикой

Предлагается внести ряд изменений в Закон о кинематографии - соответствующий законопроект включён в повестку заседания комитета по культуре Милли Меджлиса, состоявшегося 19 января.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Союз кинематографистов Азербайджана.

Отмечается, что законопроект направлен на приведение правового регулирования в сфере кинопроизводства в Азербайджане в соответствие с современной международной практикой, уточнение понятий, расширение институциональных механизмов государственной поддержки и повышение инвестиционной привлекательности киноиндустрии.

В проекте документа, в частности, предлагается дополнить статью 1 закона такими понятиями, как «национальный фильм», «иностранный фильм», «фильм совместного производства», «производство фильма», а также терминами, охватывающими этапы производства фильма (подготовка, съёмки, завершение).

В проекте также отдельно определяются понятия «местный продюсер» и «иностранный продюсер». Отмечается, что данные изменения уточнят статус субъектов в правовых отношениях, повысят прозрачность при применении механизмов государственной поддержки и стимулирования. Кроме того, замена используемого в законе термина «фильм, снятый совместно» на «фильм совместного производства» обеспечивает соответствие международной правовой терминологии и способствует совершенствованию языка и стиля нормативно-правового акта.

Изменениями в статью 3 закона привлечение иностранных продюсеров к кинопроизводству на территории Азербайджана закрепляется как отдельное направление государственной политики. Это будет способствовать интеграции страны в международный кинорынок и развитию культурной дипломатии.

Дополнениями к статье 13 закона предусматривается частичное возмещение расходов, понесённых при производстве иностранных и совместных фильмов, в соответствии с установленными правилами. Данный механизм является финансовым стимулом, успешно применяемым во многих странах, и оказывает положительное влияние на привлечение иностранных инвестиций, развитие местного сектора услуг и создание новых рабочих мест.

Таким образом, принятие проекта позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере кинематографии в Азербайджане. Это создаст условия для увеличения числа международных и совместных кинопроектов, привлечения иностранного финансирования в киноиндустрию, продвижения культурного и творческого потенциала Азербайджана на международном уровне. Одновременно расширятся возможности сотрудничества между государственным и частным секторами.

