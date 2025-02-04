​​​​​​​Во Франции детский хирург оказался педофилом: Более 300 жертв

Вышедший на пенсию французский детский хирург предстал перед судом по обвинению в изнасиловании и сексуальных посягательствах в отношении детей.

69-летнему Ле Скуарнеку были предъявлены обвинения в насилии над своими двумя племянницами, дочерью соседа и пациенткой, но прокуроры стали подозревать, что он мог изнасиловать еще более 300 детей в период с 1989-го по 2017-й.

Врач был арестован в 2017 году после того, как дочь его соседа рассказала своей семье о предполагаемом нападении. Следователи заявили, что позже они обыскали его дом и нашли фотографии жестокого обращения с детьми и блокнот с описанием его сексуальных посягательств.

В итоге Ле Скуарнеку предъявлены более 100 обвинений в изнасиловании и более 150 обвинений в сексуальных посягательствах.

При этом большинство пострадавших находились во время приема у Ле Скуарнека под наркозом и не помнили о случаях насилия. О том, что их имена фигурируют в дневниках врача, пострадавшие узнали только от полиции.

Скуарнек признался в сексуальных посягательствах, но отрицает обвинения в изнасиловании. Проходящий в городе Ванн суд возможно станет крупнейшим скандалом о педофилии во Франции.

Если Ле Скуарнек будет признан виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Источник: BBC