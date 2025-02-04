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Неудачный ход «Нефтчи» против «Карабаха»: попытка сплотить фанатов или уход от реальности?

First News Media09:25 - Сегодня
Неудачный ход «Нефтчи» против «Карабаха»: попытка сплотить фанатов или уход от реальности?

После недавнего гостевого поражения «Карабаха» от «Зиря» (3-2) в соцсетях распространилось видео, на котором разгневанные болельщики действующего чемпиона Азербайджана требуют от игроков лучшей игры.

В эмоциональном разговоре с командой фанаты подчеркивают, что они — не «Нефтчи» и их команда не имеет права на подобные осечки.

Спустя короткое время официальный аккаунт «Нефтчи» в соцсетях опубликовал пост:

"Никто не смог стать таким же, как фанаты «Нефтчи», никто не сможет".

На первый взгляд этот пост выглядит как попытка подчеркнуть верность своих болельщиков. Однако в контексте нынешнего положения клуба публикация выглядит скорее как попытка создать иллюзию единства, нежели отражение реальной картины.

Клуб, который не слышит своих фанатов

Безусловно, у «Нефтчи» одна из самых преданных и многочисленных фанатских баз в Азербайджане. Но в последние годы отношения между клубом и его болельщиками остаются напряженными. К примеру, группа ультрас Forza Neftçi открыто критикует руководство, обвиняя его в слабых результатах и управленческих ошибках.

Несмотря на второй по величине бюджет в стране (клуб уступает только «Карабаху»), «Нефтчи» уже несколько сезонов подряд не может навязать агдамцам борьбу за чемпионство. В этом году клуб и вовсе рискует остаться за пределами еврокубковой зоны. В следствие этого, на трибунах регулярно звучат оскорбительные кричалки в адрес руководства, а соцсети клуба превратились в площадку для недовольства болельщиков.

В такой ситуации пост, превозносящий преданность фанатов, выглядит как минимум странно. Вместо попытки решить реальные проблемы клуб делает вид, что между ним и болельщиками сохраняется единство, которого на самом деле давно нет.

«Карабах»: отдельная лига

Пока «Нефтчи» борется со своими проблемами, «Карабах» продолжает доминировать в чемпионате страны. Несмотря на неожиданное поражение от «Зиря», клуб уверенно идет на первом месте с комфортным отрывом в 7 очков от второго места, которое занимает «Араз-Нахчыван» — команда, которая по объективным причинам вряд ли способна бороться за золото.

Разрыв между «Карабахом» и остальными клубами лишь увеличивается. Грамотное управление, финансовая стабильность и четкая стратегия позволяют чемпиону на протяжении последних лет держать уровень, недоступный конкурентам. На этом фоне даже клуб с богатой историей и серьезным бюджетом, как «Нефтчи», выглядит неубедительно.

Ошибка «Нефтчи»

Вместо того чтобы выходить на диалог с фанатами, признавать ошибки и предлагать пути решения, клуб делает ставку на громкие, но пустые заявления. В условиях растущего недовольства среди болельщиков такие посты воспринимаются не как способ сплотить аудиторию, а как попытка отвлечь внимание от реальных проблем.

Куда логичнее было бы признать кризис, объяснить болельщикам планы на будущее и показать готовность к изменениям. В противном случае клуб рискует окончательно потерять доверие своей преданной, но уже изрядно разочарованной аудитории.

***

Соцсети — мощный инструмент взаимодействия с фанатами, но только если клуб действительно слышит их голос.

В случае с «Нефтчи» этот пост лишь усугубляет ситуацию, показав, что руководство живет в своем мире, игнорируя настроения трибун.

И пока «Нефтчи» разбирается с внутренними проблемами, «Карабах» спокойно идет к очередному чемпионству — и, похоже, снова без особой конкуренции.

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