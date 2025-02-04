Трюдо: США приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней

Соединенные Штаты приостановят введение пошлин в отношении Канады на 30 дней.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Х, передает ТАСС.

"Я только что провел хороший разговор с президентом [США] Дональдом Трампом, - написал Трюдо. - Введение предлагаемых тарифов будет приостановлено как минимум на 30 дней".

По словам премьера, Канада намерена продолжить укреплять границу с США в том числе для того, чтобы перекрыть потоки поставок в Соединенные Штаты наркотического вещества фентанил. По его словам, на эти цели Оттава выделит 1,3 млрд канадских долларов (около $900 млн).

Кроме того, Канада внесет в списки террористических организаций наркокартели. На борьбу с организованной преступностью на границе с США дополнительно Оттава выделит еще 200 млн канадских долларов ($137 млн).

Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн. Канадские власти ввели ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд).

Источник: ТАСС