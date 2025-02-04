Избранный член муниципалитета сбежал из ресторана, не оплатив счет

Мужчина, избранный членом муниципалитета одного из сел Агджабединского района, стал участником скандала в городе Габала.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku TV, Эльшад Мамедов (имя и фамилия вымышленные) устроил застолье для двух друзей в одном из ресторанов Габалы по поводу своего избрания в муниципалитет.

После того, как друзья поели и выпили, им предъявили счет на 225 манатов. Э.Мамедов попросил руководство ресторана предоставить несколько дней для оплаты, объяснив, что у компании нет такой суммы при себе. Когда владелец ресторана потребовал оплату, между ними возник конфликт, и Эльшад Мамедов с друзьями покинули заведение без оплаты.

Мужчина был задержан после подачи жалобы владельцем ресторана. В отношении него был составлен протокол по статье 510 Кодекса об административных правонарушениях, и дело было передано в суд.

В суде было установлено, что инцидент произошел, когда Эльшад Мамедов находился в нетрезвом состоянии, находясь в компании друзей. Суд вынес решение оштрафовать его на 50 манатов.