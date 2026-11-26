Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян встретился с участниками пятого круглого стола в рамках Инициативы «Мост мира».

В ходе встречи представители гражданских обществ Азербайджана и Армении получили возможность задать интересующие их вопросы секретарю Совета безопасности Армении.

Затем состоялся обмен мнениями.

Напомним, ранее делегация представителей гражданского общества Азербайджана прибыла в Армению для участия в очередном раунде двусторонних обсуждений в рамках Инициативы «Мост мира», запланированных на 26–27 ноября.