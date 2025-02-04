Обнародовано количество проектов дошкольного образования общинного типа

Министерство науки и образования обнародовало статистику проектов по регионам в рамках грантового конкурса «Организация услуг дошкольного образования общинного типа в 2024–2025 учебном году».

На сегодняшний день в 14 экономических районах Азербайджана в рамках грантового конкурса реализуются 188 проектов. Благодаря этим проектам около 5000 детей дошкольного возраста были вовлечены в образовательные группы.

Отметим, что «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» предусматривает увеличение числа детей, охваченных дошкольным образованием, до 50 процентов.

Проект направлен на расширение доступа к дошкольному образованию по всей стране, развитие дошкольного образования и обеспечение качественных образовательных услуг, особенно в отдаленных горных селах, не охваченных учреждениями дошкольного образования.