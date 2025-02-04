В Баку по некоторым адресам в трех районах временно не будет воды

По некоторым адресам в Сабаильском, Насиминском и Ясамальском районах Баку будут перебои в подаче воды.

Как сообщили в Службе водоснабжения крупных городов, ограничения связаны с проведением строительно-восстановительных и реконструкционных работ на магистральной линии питьевой воды, передает 1news.az.

Работы начнутся 5 февраля в 10:00 и завершатся 6 февраля в 07:00.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.