В Баку по некоторым адресам в трех районах временно не будет воды
По некоторым адресам в Сабаильском, Насиминском и Ясамальском районах Баку будут перебои в подаче воды.
Как сообщили в Службе водоснабжения крупных городов, ограничения связаны с проведением строительно-восстановительных и реконструкционных работ на магистральной линии питьевой воды, передает 1news.az.
Работы начнутся 5 февраля в 10:00 и завершатся 6 февраля в 07:00.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено в обычном режиме.
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