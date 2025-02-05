Арагчи заявил, что попытка Трампа оказать давление на Иран провалится
Новая попытка лидера США Дональда Трампа оказать максимальное давление на Иран завершится провалом, как и во время его предыдущего президентского срока.
Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.
«Максимальное давление — неудачный опыт, и повторная попытка приведет еще к одной неудаче», — указал он в эфире телеканала SNN, комментируя недавнее подписание Трампом указа о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран.
Беспокойство Трампа в отношении получения Тегераном ядерного оружия беспочвенно, Иран остается привержен ДНЯО, отметил Арагчи.
«Если главным препятствием для США является стремление Ирана получить ядерное оружие, то это можно решить», — добавил он.
Источник: РИА Новости
140