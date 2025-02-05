 Арагчи заявил, что попытка Трампа оказать давление на Иран провалится | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Арагчи заявил, что попытка Трампа оказать давление на Иран провалится

First News Media13:00 - Сегодня
Арагчи заявил, что попытка Трампа оказать давление на Иран провалится

Новая попытка лидера США Дональда Трампа оказать максимальное давление на Иран завершится провалом, как и во время его предыдущего президентского срока.

Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Максимальное давление — неудачный опыт, и повторная попытка приведет еще к одной неудаче», — указал он в эфире телеканала SNN, комментируя недавнее подписание Трампом указа о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран.

Беспокойство Трампа в отношении получения Тегераном ядерного оружия беспочвенно, Иран остается привержен ДНЯО, отметил Арагчи.

«Если главным препятствием для США является стремление Ирана получить ядерное оружие, то это можно решить», — добавил он.

Источник: РИА Новости

Поделиться:
140

Актуально

Мнение

Строя будущее вместе: Квартал «Азербайджан» - символ несокрушимого единства двух ...

Общество

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Мнение

Французские «тушканчики» Сахары: Алжир требует от Парижа ответить за ядерный ...

Общество

Ухудшение погоды в Азербайджане: Жизненно важные советы от МЧС для вашей ...

В мире

Реакция Турции на заявление Трампа о Газе: «Неприемлемо»

ХАМАС против планов Трампа по Газе: «Оккупация»

Арагчи заявил, что попытка Трампа оказать давление на Иран провалится

Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но ему ее никогда не дадут

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Сирия потребовала от России экстрадиции Башара Асада

Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин

Кто она, первая леди Сирии? Турецкие СМИ впервые опубликовали кадры с Латифой эль-Шараа – ФОТО

Экс-сенатора США Менендеса приговорили к 11 годам заключения за коррупцию

Последние новости

Реакция Турции на заявление Трампа о Газе: «Неприемлемо»

Сегодня, 13:57

Десять пластических хирургов, включая Севиндж Гейдарову, лишены лицензий на практику

Сегодня, 13:49

Строя будущее вместе: Квартал «Азербайджан» - символ несокрушимого единства двух народов

Сегодня, 13:45

В Билясуварском районе женщина арестована за незаконный оборот наркотиков – ВИДЕО

Сегодня, 13:15

Отец погибшей в авиакатастрофе Хокумы Алиевой требует самого жесткого наказания для виновных

Сегодня, 13:11

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:09

ХАМАС против планов Трампа по Газе: «Оккупация»

Сегодня, 13:07

Генпрокурор: В 2024 году больше всего обращений было связано со строительными компаниями

Сегодня, 13:04

Арагчи заявил, что попытка Трампа оказать давление на Иран провалится

Сегодня, 13:00

Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но ему ее никогда не дадут

Сегодня, 12:58

Французские «тушканчики» Сахары: Алжир требует от Парижа ответить за ядерный геноцид колониальной эпохи

Сегодня, 12:50

ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию - СМИ

Сегодня, 12:24

Страшное ДТП в Турции: свыше 30 пострадавших

Сегодня, 12:16

Назначены заместители директора Государственного агентства дошкольного и общего образования

Сегодня, 12:03

Пашинян о переговорах с Турцией: Надеемся, что результат будет очень скоро...

Сегодня, 11:59

На Трампа подали в суд

Сегодня, 11:57

Зеленский: США заработали миллиарды в результате войны в Украине

Сегодня, 11:54

Фронтмен группы Mamagama был одним из запоминающихся участников российского «Голоса» - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Возрождение традиций: Ярмарка местных производителей в Merci Baku - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Россия представит новейший танк

Сегодня, 11:38
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50