ХАМАС против планов Трампа по Газе: «Оккупация»

Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание президента США Дональда Трампа по изгнанию палестинцев из сектора Газа и установлению американского контроля над анклавом.

Об этом движение ХАМАС сообщило в среду.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил мнение, что жителей сектора Газа можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет, и добавил, что Соединенные Штаты «возьмут под контроль» сектор Газа и будут ответственны за работы в регионе.

«Мы, в исламском движении сопротивления (ХАМАС), самым решительным образом осуждаем и отвергаем заявления президента США Трампа, направленные на оккупацию сектора Газа Соединенными Штатами Америки и вытеснение из него нашего палестинского народа», - сообщило движение в своем Telegram-канале.

Источник: РИА Новости