Трамп отказался разносить Иран в «пух и прах»

Информация о том, что Соединенные Штаты совместно с Израилем намерены «разнести в пух и прах» Иран, сильно преувеличена.

Об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Трамп заверил, что хочет видеть Иран «великой и успешной страной», однако без ядерного оружия.

«Сообщения о том, что Соединенные Штаты, действуя совместно с Израилем, собираются разнести Иран в пух и прах, сильно преувеличены. Я бы предпочел заключение проверенного мирного ядерного соглашения, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать», — написал он.

Президент США также заявил о готовности работать над соответствующим соглашением, чтобы «устроить большой ближневосточный праздник» после его подписания.

4 февраля президент США подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Комментируя свое решение, Трамп выразил надежду, что американским властям не придется часто прибегать к этому инструменту. После этого министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что новая попытка Трампа оказать на Иран «максимальное давление» обернется провалом, как и во время его первого срока на посту главы государства.

Источник: Газета.ру