В Испании решили сократить рабочую неделю, «чтобы жить лучше, работать меньше»

Правительство Испании решило сократить официальную рабочую неделю с 40 до 37,5 часа.

Об этом заявила министр труда Испании Иоланда Диас, ее слова передает агентство Reuters.

Инициативу, по словам министра, внесли для того, «чтобы жить лучше, работать меньше и быть гораздо более продуктивным и эффективным в экономическом плане». Впереди рассмотрение инициативы парламентом Испании. Ранее предприниматели предупреждали, что сокращение рабочей недели приведет к издержкам компании и сделает их менее конкурентоспособными.

Источник: Газета.ру