В Иреване проходит акция протеста против повышения налогов

Очередная акция протеста представителей хозсубъектов, недовольных изменением налога с оборота, прошла у здания правительства Армении в среду.

По словам участников акции, данное изменение с 5 до 10%, вступившее в силу с 1 января, в несколько раз увеличило их налоговое бремя, в результате чего они могут столкнуться с серьезными проблемами.

На прошлой неделе представителей хозсубъектов приняли в Кабмине, однако итоги встречи их не удовлетворили.

«Они не дали нам никакого положительного ответа. Я попросил отложить эти налоговые изменения на 6 месяцев, чтобы поработать с людьми. Но они отказались это сделать, начался налоговый террор против нации. Кроме того, мы только узнали о том, что с наших переводов с банковской карты начались взыскания. Нет никакого положительного сдвига. Мы готовы платить налоги, но пусть они прояснят», - заявил в беседе с журналистами один из протестующих.

Представители хозсубъектов недовольны и требованием о всеобщей инвентаризации и декларировании.

Источник: News.am