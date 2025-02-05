Эта больница была оштрафована на 20 тысяч манатов

В прокуратуре Гусарского района проведено расследование по факту нарушения трудовых прав работника Центральной больницы Гусарского района.

В ходе расследования установлено, что в указанную больницу был привлечен один человек для выполнения работ без заключения трудового договора в установленном законодательством порядке, сообщает 1news.az со ссылкой на Гусарскую районную прокуратуру.

По факту в прокуратуре Гусарского района было возбуждено административное производство по делу о нарушении статьи 192.1 Кодекса об административных правонарушениях (привлечение физических лиц к выполнению работ (услуг) работодателем без заключения трудового договора (контракта) в отношении публичного юридического лица «Центральная больница Гусарского района».

Дело было направлено в районный суд для рассмотрения - согласно решению суда, публичное юридическое лицо было оштрафовано на 20 тысяч манатов.

Также в отношении директора больницы Камиля Гаджиева было возбуждено административное производство по той же статье Кодекса об административных правонарушениях. Дело было направлено в региональное отделение Губа-Хачмаз Государственной инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения для рассмотрения - в результате должностное лицо было оштрафовано на 3 тысячи манатов.