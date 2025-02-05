Скончался духовный лидер исмаилитов мира Карим Ага Хан IV

Принц Карим Ага Хан IV, духовный лидер исмаилитов мира, скончался 4 февраля в Лиссабоне на 89-м году жизни, сообщает Diwan of the Ismaili Amamat.

"Он мирно скончался в Лиссабоне, в Португалии, в окружении своей семьи", говорится в заявлении его благотворительной организации.

Отмечается, что следующий духовный лидер уже назначен.

«Его имя будет объявлено после чтения завещания Ага Хана в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

Принц Карим Ага Хан IV был 49-м имамом общины исмаилитов-низаритов шиитского направления в исламе и считается прямым потомком пророка Мухаммада по линии его дочери Фатимы.

Титул «Ага-хан» был присвоен предку Ага-хана IV - Хасану Али-шаху в 1830 году. Хасан Али-шах стал принцем, когда женился на дочери царя Персии. Он стал 46-м наследным имамом мусульман-исмаилитов.

После этого все последующие имамы исмаилитов стали автоматически именоваться Ага­ Ханами.

В 1887 году генерал-губернатор Британской Индии граф Дафферин признал за Ага Ханом I звание принца в знак благодарности за услуги, оказанные британцам во время афганской войны 1841–1842 годов. После этого потомки также стали именоваться принцами.

Принц Карим стал духовным лидером исмаилитов еще в молодом возрасте. Титул Ага Хана IV он получил в возрасте 21 года в 1957 году после смерти Ага Хана III.

В том же году королева Великобритании Елизавета II даровала ему титул «Его Высочество», а в 1959 году Шахиншах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви – «Королевское высочество».