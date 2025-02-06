В азербайджанских школах отменят бумажные журналы

С нового учебного года бумажные журналы в азербайджанских школах будут отменены.

Об этом на брифинге заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По словам министра, на платформе «Цифровая школа» будут доступны четыре основных функциональных раздела: кабинеты ученика, родителя, учителя и директора.

«С помощью этой платформы родители смогут в режиме онлайн следить за учебным процессом своих детей. В целом процесс цифровизации системы образования стремительно продолжается. С нового учебного года школьные журналы полностью перейдут в онлайн-формат. Это нововведение будет способствовать повышению качества образования», - отмечает Э.Амруллаев.

Гафар Агаев