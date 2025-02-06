Палестина отвергла идеи США о будущем Газы: Мы не инвестиционный проект

Палестина не является инвестиционным проектом, ее земли не подлежат продаже, заявил официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна.

«Палестина с ее землями, историей и святыми местами не продается и не является инвестиционным проектом», - приводит палестинское агентство WAFA слова Абу Рудейны, передает РИА Новости.

Представитель лидера Палестины добавил, что права палестинского народа «не подлежат переговорам и не являются разменной монетой».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа «площадкой для сноса» и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские «Иудею и Самарию».

Палестинское движение ХАМАС осудило высказывание Трампа по поводу изгнания палестинцев из сектора Газа и установления американского контроля над анклавом. Посол Палестины в Москве Абдельхафиз Нофаль заявил, что Палестина против идеи президента США. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе выступления в парламенте назвал сектор Газа «провальным экспериментом» и призвал прислушаться к идеям Трампа о переселении жителей анклава в другие страны.