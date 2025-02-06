В Подмосковье годовалый ребенок ползал по обочине шоссе - ВИДЕО-ФОТО

Возбуждены уголовные дела из-за обнаружения годовалого ребенка, который ползал на обочине Старо-Рязанского шоссе, жизни и здоровью ребенка сейчас ничего не угрожает, сообщил Следственный комитет России.

Ребенка спас проезжавший мимо водитель: мужчина сначала решил, что видит кролика или кошку, пытался объехать, но потом понял, что перед ним ползет ребенок; водитель забрал девочку в машину, отогрел, вызвал полицию и скорую.

По данным телеканала РЕН ТВ, пока водитель ждал помощи, к машине подошла пожилая женщина, которая представилась бабушкой ребенка и потребовала отдать девочку ей.

Водитель отказал. Позже выяснилось, что женщина действительно в родстве с ребенком, но недавно прошла курс лечения от психического заболевания и ночью без ведома родителей забрала девочку из дома и ушла. У ребенка переохлаждение первой степени, девочку уже отдали родителям, она проходит лечение дома.

Как сообщают "Известия", по факту обнаружения водителем автомобиля на обочине дороги в Раменском городском округе Подмосковья ползающего годовалого ребенка возбуждено два уголовных дела. В ГСУ Следственного комитета России по Московской области уточнили, что ребенок был замечен на участке дороги на Старо-Рязанском шоссе в районе деревни Становое. Его жизнь и здоровье находятся вне опасности. Возбуждены уголовные дела по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

«Следствием устанавливаются все обстоятельства, приведшие к данному инциденту, даны указания для проверки хозяйственно-бытовых условий семьи, в которой проживает ребенок», — указано в Telegram-канале ведомства.