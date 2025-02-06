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Экологическая коалиция EPF: Готовится цифровая карта экологически опасных предприятий Армении

First News Media21:20 - 06 / 02 / 2025
Экологическая коалиция EPF: Готовится цифровая карта экологически опасных предприятий Армении

Коалиция Environmental Protection First, объединяющая азербайджанские НПО, которые выступают единым фронтом против деятельности горнодобывающей промышленности Армении, отравляющей экологию Южного Кавказа, в ближайшее время представит общественности цифровую карту, подготовленную на основе фото- и видеоизображений основных загрязнителей.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил председатель являющегося членом коалиции общественного объединения «Картографы Азербайджана» Мугабиль Байрамов. По его словам, активная работа над цифровой картой ведется уже больше года. Этот ресурс будет доступен на 3 языках – азербайджанском, английском и армянском.

Коалиция Environmental Protection First также подготовила в 2024 году карту «Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения» на азербайджанском, английском и армянском языках. Подчеркнув, что подготовленная в прошлом году карта служит основой для цифровой карты, М.Байрамов сказал: «Мы еще раз говорим, что Армения, которая не придерживается экологических норм и стандартов, не имеет права отравлять весь регион. Армянская и мировая общественность должны быть осведомлены о том, что от нее скрывают. Мы не оставим этот вопрос нерешенным. Коалиция Environmental Protection First тесно сотрудничает с зарубежными партнерами. Мы поднимали эти вопросы на Форуме гражданского общества ООН в Кении в мае прошлого года, на Саммите будущего ООН в Нью-Йорке в сентябре, а затем на COP29 в Баку. Составленная нами карта была встречена с большим интересом, была роздана международным экспертам».

Отметив неизменность требования коалиции, М.Байрамов сказал: «Армения должна создать условия для азербайджанских НПО для проведения экологического мониторинга на своих горнодобывающих предприятиях совместно с международными организациями. Почему премьер-министр Армении Никол Пашинян не отвечает на наш запрос? Мы, будучи институтами гражданского общества, обратились с открытым письмом по этому поводу к Армении».

Отметим, что коалиция Environmental Protection First завершает работы по составлению цифровой карты.

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