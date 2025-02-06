Трагедия века. Проходит 2 года со дня страшных землетрясений в турецком Кахраманмараше

Сегодня проходит 2 года с того дня, как братскую Турцию сотрясли страшные землетрясения.

Разрушительные подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6, эпицентр которых располагался в юго-восточной провинции Кахраманмараш, унесли жизни 53 тыс 537 человек. Ранения различной степени тяжести получили 107 тыс 213 человек.

Землетрясение вызвало разрушения также в других провинциях страны, в том числе, в Диярбакыре, Хатае, Адане, Малатье и других регионах. Непосредственно от стихийного бедствия пострадали около 14 млн человек – жители 11 провинций, 124 районов, 6 тыс 929 сел.

В память о жертвах трагедии в Турции был объявлен 7-дневный траур.

Помощь в устранении последствий стихии Турции оказали 93 страны, прислав в место бедствия спасателей, медиков, инженеров, горняков, а также специально обученных собак, необходимую технику, палатки, контейнеры.

Азербайджан первым откликнулся на беду братского народа, разделив с ним скорбь и мобилизовав все возможности для того чтобы поддержать турецких братьев. В результате усилий 940 азербайджанских специалистов, из-под завалов живыми были извлечены 53 человека, обнаружены тела 780 человек. Наш медицинский персонал оказал услуги в общей сложности более чем 3 тыс. человек. Азербайджан также доставил в Турцию 5300 тонн гуманитарной помощи - продовольствие, медикаменты, обогреватели и другие предметы первой необходимости. Поддержка Азербайджанского государства и народа стала в суровых зимних условиях спасением для тысяч пострадавших.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал проведение 16 марта в Анкаре внеочередного саммита глав государств Организации тюркских государств. Примечательно, что организовать саммит планировалось в Шуше, однако в знак поддержки братского государства, оказавшегося лицом к лицу с ужасной трагедией, азербайджанский лидер предложил провести его в Анкаре.

Турция высоко оценила поддержку братского Азербайджана. Эта поддержка продолжается до сих пор - Азербайджан активно участвует в восстановительных работах и строительстве социальных объектов в пострадавшей провинции.

В Кахраманмараше строится жилой квартал «Азербайджан» общей площадью 32 гектара. Предусмотрено, что в 71 жилом доме будет расположено 1323 квартиры, включая 2-х, 3-х и 4-комнатные. Кроме того, в зданиях будут располагаться торговые объекты, что позволит не только обеспечить жителей товарами, но и создать новые рабочие места.

Правительство Азербайджана реализует часть проекта стоимостью $100 млн. По сообщению Азертадж, первая группа владельцев квартир в строящемся Азербайджанском квартале города Кахраманмараш будет определена путем жеребьевки. Глава общегородского муниципалитета Кахраманмараша Фырат Гёргель проинформировал, что исполнительным органом работ, проводимых на территории жилого массива по линии азербайджанского правительства выступает Государственное агентство жилищного строительства (MİDA). Турецкая часть проекта поручена Государственному управлению жилищного строительства (TOKİ).

«Азербайджанский квартал в Кахраманмараше - это не только жилые здания и торговые площади, но также школа и культурный центр. Работы в рамках проекта планируется завершить в ближайшие месяцы, после чего начнется процесс заселения», - отметил он.

Глава муниципалитета выразил надежду на то, что в официальном открытии квартала примут участие президенты двух братских стран Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. По его словам, прибытие лидеров двух братских стран в Кахраманмараш станет предметом гордости для жителей провинции.

Помощь, оказанная Азербайджаном Турции в трагические для нее дни, стала еще одним показательным примером дружбы и братства наших государств и народов, продемонстрировав верность заветам великих лидеров Гейдара Алиева - «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства», и Мустафы Кемаля Ататюрка – «Радость Азербайджана – это наша радость, его печаль – это наша печаль».