 Трагедия века. Проходит 2 года со дня страшных землетрясений в турецком Кахраманмараше | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трагедия века. Проходит 2 года со дня страшных землетрясений в турецком Кахраманмараше

First News Media09:33 - Сегодня
Трагедия века. Проходит 2 года со дня страшных землетрясений в турецком Кахраманмараше

Сегодня проходит 2 года с того дня, как братскую Турцию сотрясли страшные землетрясения.

Разрушительные подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6, эпицентр которых располагался в юго-восточной провинции Кахраманмараш, унесли жизни 53 тыс 537 человек. Ранения различной степени тяжести получили 107 тыс 213 человек.

Землетрясение вызвало разрушения также в других провинциях страны, в том числе, в Диярбакыре, Хатае, Адане, Малатье и других регионах. Непосредственно от стихийного бедствия пострадали около 14 млн человек – жители 11 провинций, 124 районов, 6 тыс 929 сел.

В память о жертвах трагедии в Турции был объявлен 7-дневный траур.

Помощь в устранении последствий стихии Турции оказали 93 страны, прислав в место бедствия спасателей, медиков, инженеров, горняков, а также специально обученных собак, необходимую технику, палатки, контейнеры.

Азербайджан первым откликнулся на беду братского народа, разделив с ним скорбь и мобилизовав все возможности для того чтобы поддержать турецких братьев. В результате усилий 940 азербайджанских специалистов, из-под завалов живыми были извлечены 53 человека, обнаружены тела 780 человек. Наш медицинский персонал оказал услуги в общей сложности более чем 3 тыс. человек. Азербайджан также доставил в Турцию 5300 тонн гуманитарной помощи - продовольствие, медикаменты, обогреватели и другие предметы первой необходимости. Поддержка Азербайджанского государства и народа стала в суровых зимних условиях спасением для тысяч пострадавших.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев инициировал проведение 16 марта в Анкаре внеочередного саммита глав государств Организации тюркских государств. Примечательно, что организовать саммит планировалось в Шуше, однако в знак поддержки братского государства, оказавшегося лицом к лицу с ужасной трагедией, азербайджанский лидер предложил провести его в Анкаре.

Турция высоко оценила поддержку братского Азербайджана. Эта поддержка продолжается до сих пор - Азербайджан активно участвует в восстановительных работах и строительстве социальных объектов в пострадавшей провинции.

В Кахраманмараше строится жилой квартал «Азербайджан» общей площадью 32 гектара. Предусмотрено, что в 71 жилом доме будет расположено 1323 квартиры, включая 2-х, 3-х и 4-комнатные. Кроме того, в зданиях будут располагаться торговые объекты, что позволит не только обеспечить жителей товарами, но и создать новые рабочие места.

Правительство Азербайджана реализует часть проекта стоимостью $100 млн. По сообщению Азертадж, первая группа владельцев квартир в строящемся Азербайджанском квартале города Кахраманмараш будет определена путем жеребьевки. Глава общегородского муниципалитета Кахраманмараша Фырат Гёргель проинформировал, что исполнительным органом работ, проводимых на территории жилого массива по линии азербайджанского правительства выступает Государственное агентство жилищного строительства (MİDA). Турецкая часть проекта поручена Государственному управлению жилищного строительства (TOKİ).

«Азербайджанский квартал в Кахраманмараше - это не только жилые здания и торговые площади, но также школа и культурный центр. Работы в рамках проекта планируется завершить в ближайшие месяцы, после чего начнется процесс заселения», - отметил он.

Глава муниципалитета выразил надежду на то, что в официальном открытии квартала примут участие президенты двух братских стран Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. По его словам, прибытие лидеров двух братских стран в Кахраманмараш станет предметом гордости для жителей провинции.

Помощь, оказанная Азербайджаном Турции в трагические для нее дни, стала еще одним показательным примером дружбы и братства наших государств и народов, продемонстрировав верность заветам великих лидеров Гейдара Алиева - «Азербайджан и Турция – одна нация, два государства», и Мустафы Кемаля Ататюрка – «Радость Азербайджана – это наша радость, его печаль – это наша печаль».

Поделиться:
260

Актуально

Политика

Азербайджан собирает доказательную базу для обращения в международный суд в ...

Общество

Воровство на кладбищах и осквернение могил: Возможно ли решить эту проблему? - ...

В мире

Трагедия века. Проходит 2 года со дня страшных землетрясений в турецком ...

Lifestyle

Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев: «Где бы я ни был, всегда помню, что ...

В мире

Нарушение правил на акциях протеста в Грузии обойдется дороже

В США конгрессмен заявил о намерении инициировать импичмент Трампа

Суд бессрочно заблокировал указ Трампа

В Турции к концу хотят года сдать 251 тыс. домов пострадавшим от землетрясений

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол ради 3-летней девочки

Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин

Полиция РФ получила полномочия выдворять мигрантов из страны

В Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана

Последние новости

Нарушение правил на акциях протеста в Грузии обойдется дороже

Сегодня, 10:22

В США конгрессмен заявил о намерении инициировать импичмент Трампа

Сегодня, 10:15

ИТ-системы ОАО Azəristiliktəchizat перенесены в «Правительственное облако»

Сегодня, 10:06

Суд бессрочно заблокировал указ Трампа

Сегодня, 10:05

Воровство на кладбищах и осквернение могил: Возможно ли решить эту проблему? - ФОТО

Сегодня, 10:00

«Детская горячая линия Азербайджана» опубликовала итоги 2024 года

Сегодня, 09:55

В Турции к концу хотят года сдать 251 тыс. домов пострадавшим от землетрясений

Сегодня, 09:51

Трамп запретил трансгендерным спортсменкам участвовать в женских соревнованиях

Сегодня, 09:36

Трагедия века. Проходит 2 года со дня страшных землетрясений в турецком Кахраманмараше

Сегодня, 09:33

Скрипач-виртуоз Эльвин Ходжа Ганиев: «Где бы я ни был, всегда помню, что представляю Азербайджан» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 09:20

Назван среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане после индексации

Сегодня, 00:00

Белый дом: Трамп не обещал отправить войска в Газу

05 / 02 / 2025, 23:40

Обсуждены возможности укрепления экономического сотрудничества тюркских государств - ФОТО

05 / 02 / 2025, 23:20

Израиль покидает Совет ООН по правам человека

05 / 02 / 2025, 23:00

Фарид Гаибов встретился со спортсменами и тренерами, отличившимися на международных соревнованиях - ФОТО

05 / 02 / 2025, 22:40

Азербайджан собирает доказательную базу для обращения в международный суд в связи с крушением самолета AZAL

05 / 02 / 2025, 22:20

В Конгрессе США захотели вынести Трампу импичмент

05 / 02 / 2025, 22:00

Аргентина уходит из ВОЗ

05 / 02 / 2025, 21:40

Наиля Аскерзаде в очередной раз прилетела в Баку

05 / 02 / 2025, 21:20

Талибы обвинили Трампа в нарушении международного права

05 / 02 / 2025, 21:00
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50