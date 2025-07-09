Стала известна дата следующего боя Тофика Мусаева в UFC

Азербайджанский боец смешанных боевых искусств Тофик Мусаев сообщил в Instagram Stories, что вновь выйдет в октагон 5 октября в Лас-Вегасе.

Произойдет это на турнире UFC 320, который будет проходить на арене T-Mobile Arena - имя соперника Т.Мусаева, выступающего в лёгком весе, пока не раскрывается.

Напомним, Тофик Мусаев дебютировал в UFC 21 июня в Баку - тогда в поединке против кыргызстанца Мыктыбека Оролбая азербайджанский боец сдался в первом раунде.

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