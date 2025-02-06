В Турции к концу хотят года сдать 251 тыс. домов пострадавшим от землетрясений

Власти Турции к концу текущего года планируют завершить строительство свыше 251 тыс. домов на юго-востоке республики, где 6 февраля 2023 года произошли разрушительные землетрясения.

Всего в рамках восстановления региона число возведенных объектов жилья и инфраструктуры составит почти 453 тыс., сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум.

«Мы словно строим новую страну в районе землетрясений. До конца года сдадим оставшиеся 251,4 тыс. жилых объектов, всего в рамках проекта восстановления региона нашим гражданам будет передано 452,9 тыс. строений», - приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях Турции, были разрушены почти 34 тыс. зданий и повреждены свыше 200 тыс. Жертвами стихийного бедствия стали 53,5 тыс. человек, пострадали свыше 107 тысяч.

«Ущерб Турции от землетрясений составил $104 млрд или 10% ВВП. Почти 2,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома и уехать в другие регионы. Всего «катастрофа века» коснулась 14 млн человек», - сообщил Курум.

«Мы продолжим усилия своим трудом, силой духа и железной волей, пока наши города не будут полностью восстановлены», - отметил президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к согражданам в связи с двухлетней годовщиной землетрясений.

Источник: ТАСС