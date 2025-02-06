В США конгрессмен заявил о намерении инициировать импичмент Трампа

Конгрессмен от Демократической партии США Эл Грин заявил о намерении инициировать процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа.

Об этом он заявил во время слушаний в Палате представителей Конгресса, трансляцию которых вел телеканал C-SPAN.

Комментируя заявление Трампа о том, что США необходимо «забрать сектор Газа» и превратить территорию в «ближневосточную Ривьеру», Грин отметил, что такие действия равносильны «этническим чисткам». «Действия по импичменту президента начались. Я поднялся, чтобы объявить о том, что инициирую статью об импичменте против президента за выдвинутые подлые предложения и совершенные подлые поступки», - указал он на слушаниях в Конгрессе США.

Трамп является первым президентом в истории США, в отношении которого процедуру импичмента инициировали дважды - оба случая имели место во время его первого президентского срока в 2019 и 2021 годах и были отклонены в Сенате.

Источник: ТАСС