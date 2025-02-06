Расследование дела о теракте в «Крокусе» завершено

Следственный комитет РФ завершил расследование дела о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл в Красногорске, стороны начинают ознакомление с его материалами.

Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

«Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что, вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро», - сказал защитник.

Напомним, что 22 марта 2024 года Крокус Сити Холл подвергся террористической атаке. Ворвавшиеся туда несколько мужчин стали стрелять в посетителей и работников, а затем подожгли здание. В результате этой атаки погибли 144 человека, еще 551 пострадал.

Источник: ТАСС