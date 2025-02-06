Иран показал первый авианосец для дронов

Иран представил первый авианосец для дронов, сообщает Mehr.

«Первый иранский авианосец беспилотников под названием «Шахид Багери» был представлен в четверг утром», – говорится в сообщении.

Издание опубликовало фотографии авианосца, на котором размещены различные виды БПЛА.

Напомним, в январе Корпус стражей Исламской революции сообщил о двух подземных военных базах, одна из них обеспечивает потребности ВМС. Кроме того, был представлен сверхтяжелый беспилотник «Газа», способный нести до 13 боезарядов на дальность до 4 тыс. км.