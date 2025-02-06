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Эрдоган о разрушительных землетрясениях в Кахраманмараше: Эта трагедия оставила огромные раны в наших сердцах

First News Media11:28 - Сегодня
Эрдоган о разрушительных землетрясениях в Кахраманмараше: Эта трагедия оставила огромные раны в наших сердцах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи со второй годовщиной разрушительных землетрясений в Кахраманмараше.

«Эта трагедия глубоко потрясла всех нас, она оставила огромные раны в сердцах и неизгладимые следы в памяти нашей нации. Молю Всевышнего упокоить души каждого из наших 53 537 братьев и сестер, которых мы потеряли», - написал президент Эрдоган в соцсетях.

Он пожелал терпения семьям погибших и всему турецкому народу.

Эрдоган подчеркнул, что государство продолжит усилия по возрождению пострадавших районов, пока они полностью «не встанут на ноги».

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