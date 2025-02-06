Президент Ирана заявил, что его страна не стремится к созданию ядерного оружия
Иран не стремится к созданию ядерного оружия, поскольку доктрина Исламской республики отвергает применение такого оружия.
Как передает «Интерфакс», об этом заявил на встрече с иностранными дипломатами президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Мы не стремимся к созданию ядерного оружия, - сказал он. - Проверить этот вопрос - простая задача».
Президент заверил, что не возражает против дополнительных инспекций.
Пезешкиан пояснил, что применение ядерного оружия и оружия массового поражения является убийством невинных людей, которое запрещено доктриной Исламской республики и фетвой (исламским религиозным эдиктом) аятоллы Али Хаменеи.
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