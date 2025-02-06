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Маск заявил о прекращении в США выплат ряду крупнейших СМИ

First News Media12:19 - Сегодня
Маск заявил о прекращении в США выплат ряду крупнейших СМИ

Органы исполнительной власти США прекращают финансирование американских газет Politico, The New York Times и информационного агентства Associated Press.

Об этом в X объявил Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE).

Во всех случаях речь идет об оплате дорогостоящих подписок на сервисы этих СМИ со стороны различных министерств правительства США. По данным Маска, Госдепартамент прекратил выплаты Associated Press, Минфин перестал оплачивать подписку на The New York Times, а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказалось от сервисов Politico.

Как заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, правительство США отменит подписку на Politico общей стоимостью порядка $8 млн в год. Она отметила, что фактически Politico субсидировалось за счет американских налогоплательщиков, и команда DOGE уже начала работу по отмене платежей газете. Теперь ведомство Маска приступило к ревизии трат федеральных органов США на подписки на другие СМИ. Ранее он высказался резко против практики финансирования СМИ за счет государственных средств.

Трамп назначил Маска руководителем ведомства под названием DOGE. Как уточнял ранее телеканал NBC News, несмотря на название, DOGE не будет полноценным министерством в рамках федерального правительства - для создания подобного ведомства требуется одобрение Конгресса. Трамп заявлял, что DOGE "будет предоставлять рекомендации и советы извне".

Источник: ТАСС

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