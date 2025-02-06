В Азербайджане не зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом – ОФИЦИАЛЬНО

В последние годы эпизоотическая ситуация по высокопатогенному птичьему гриппу в мире остается напряженной.

Азербайджан считается рисковым регионом, так как находится на миграционных маршрутах перелетных птиц весной и осенью, поэтому мониторинг заболевания постоянно находится в центре внимания Агентства продовольственной безопасности АР (AQTA).

На основе данных, представленных Всемирной организацией здоровья животных, вводятся ограничения на импорт рисковых продуктов из различных регионов стран, где зафиксированы случаи заболевания, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Отмечается, что проводятся эпизоотологические мониторинги по борьбе с заболеванием, и подчеркивается, что по результатам последних мониторингов в Азербайджане не было зафиксировано случаев птичьего гриппа.

Агентство продовольственной безопасности, в свою очередь, предупреждает граждан, в том числе владельцев семейных и фермерских хозяйств, руководителей промышленных предприятий, об обязательности соблюдения следующих необходимых требований:

- Птицы в семейных хозяйствах и различных фермерских хозяйствах должны содержаться только в закрытых помещениях, необходимо предотвращение контакта птиц и кормов с дикими птицами;

- В случае обнаружения мертвых диких и домашних птиц, необходимо сообщить об этом в соответствующие органы (колл-центр AQTA 1003, региональные отделения, районные ветеринарные управления и т.д.);

- Строгое соблюдение гигиенических норм и санитарно-гигиенических требований при контакте с птицами (уход, кормление, транспортировка и т.д.);

- Птицы не должны транспортироваться открыто, без ветеринарного контроля и соответствующих ветеринарных документов;

- Не допускается продажа или демонстрация живых птиц на открытых рынках, в торговых объектах, объектах общественного питания и других местах;

- Не допускается контакт с дикими и синантропными (живущими в населенных пунктах, такими как голуби, воробьи, вороны и т.д.) птицами на охраняемых территориях, в парках, на побережье и других открытых территориях;

Не допускается привоз птиц, кормов и уходовых материалов из других хозяйств и так далее.