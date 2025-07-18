Азербайджанские борцы завоевали три медали в Будапеште

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали три медали во второй соревновательный день рейтингового турнира в Будапеште (Венгрия).

Как передает İdman.biz, Арсений Джиоев (86 кг) завоевал золотую медаль — его соперник не явился на поединок.

В свою очередь, Магомедбашир Ханиев (74 кг) стал обладателем серебряной медали, уступив в финальной схватке. Наконец, Абубакр Абакаров (92 кг) стал обладателем бронзовой медали. Как и Джиоев, Абакаров также не провел решающую схватку, так как его соперник не вышел на поединок.

Напомним, в четверг вольники Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) завоевали серебряные медали турнира.