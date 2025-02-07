Армянский эксперт: Новая администрация США проявляет значительно меньший интерес к Армении

Об общем антураже встречи премьер-министра Никола Пашиняна с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом рассказывает довольно неопрятная, совершенно нехарактерная для межгосударственных отношений фотография.

Об этом в беседе с Aysor.am сказал политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его словам, начиная с качества организации встречи уже заметно определенное отношение.

«В обратном случае хотя бы в плане предоставления информации, аккуратности фото и т.д. была бы проделана ощутимая работа. Создается впечатление, что армянской стороне в США удалось добиться встречи с вице-президентом, но до визита Пашиняна не было договоренности и уверенности относительно такой встречи», - сказал он.

По мнению политического обозревателя, официальная встреча с высокопоставленным американским чиновником должна была, как минимум, соответствовать букве и духу документа, который был подписан между Арменией и США несколько недель назад с предыдущей администрацией.

«Уставы подписанных комиссий стратегического партнерства, визит Пашиняна в целом, хронология этого визита и география встреч несопоставимы. И это показывает, что новая администрация, однако, имеет значительно меньший интерес к РА, чем администрация демократов. Это, конечно, связано не с тем любят Армению или нет, то есть, дело не в том, что новая администрация любит Армению меньше, чем предыдущая... Понятно, что политический настрой не имеет абсолютного значения, но в данном случае, конечно, со своими представлениями о том, что делать во внешней политике, новая администрация отводит Армении меньше места, чем предыдущая», - сказал он.

Касаясь содержательной части встречи, Акоп Бадалян отметил, что, конечно, США так или иначе будут иметь отношение к Кавказу.

«А поскольку Армения тоже находится на Кавказе, отношения будут, но если говорить об интересе в смысле политического содержания, то здесь ключевым является следующий вопрос: включал ли разговор Пашиняна с Вэнсом вопрос так называемого Среднего коридора, который предыдущая администрация объявила для них стратегическим приоритетом? Как администрация Трампа относится к этому приоритету, будет ли администрация продолжать работу с той же последовательностью, что и раньше, попытаться построить так называемый «Средний коридор», и вообще, как администрация Трампа относится к перспективе рассмотрения Кавказа как зоны торможения отношений между Россией и Ираном», — сказал Бадалян.