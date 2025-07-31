Суверенитет и юрисдикция РА не могут быть переданы на аутсорсинг, заявляют у Пашиняна

Территориальная целостность, суверенитет и юрисдикция Армении не могут быть переданы на аутсорсинг, заявила Назели Багдасарян, пресс-секретарь премьер-министра РА Никола Пашиняна.

«Бизнес-управление железной дорогой, трубопроводами, ЛЭП — может. Кстати, обслуживание и управление автодорогами в Армении сегодня и всегда делегируется частным компаниям. Другое дело, кто и с каким качеством это управление осуществляет», - написала Багдасарян на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в армянских СМИ наблюдается путаница относительно позиции Иревана по теме разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, медиа усматривают противоречия в заявлениях официальных лиц Армении.

Багдасарян подчеркнула, что Армения никогда не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать такие варианты транспортных коммуникаций, проходящих по своей территории, которые несовместимы с территориальной целостностью, суверенитетом и юрисдикцией РА.

«И наоборот, в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Республика Армения не только обсуждает различные форматы эксплуатации транспортных коммуникаций региона, но и заинтересована в достижении согласия по одному из этих форматов», - написала пресс-секретарь Пашиняна.

Источник: «Новости-Армения»