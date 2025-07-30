Армении грозят иски на $1,5 млрд

Четыре иска против Армении находятся на данный момент в арбитражных судах.

Об этом сообщили в правительстве Армении в ответ на письменный запрос газеты "Жоговурд".

В частности, речь идет об исках компаний Walnort Finance Limited (акционер Зангезурского медно-молибденового комбината), Amulsar Investor Ventures LLC (акционер Lydian International), Sanitek S.a.r.l., Sari Haddad եւ Elias Doumet (бывший оператор по уборке мусора в Ереване) и Air Arabia (авиаперевозчик и сооснователь компании FlyArna). Общая сумма компенсаций, требуемых от Армении, составляет $1,5 млрд.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не только проигрывает в арбитражных судах, но и побеждает. Как выяснилось, правительство выиграло разбирательства по искам против компаний "Эдмонд Худоян и Арин Капитал инвестмент" на общую сумму порядка $800 тыс. Второе дело – "Расиа ФЗЭ" против Армении. Суд отклонил все претензии компании и обязал ее возместить ущерб Армении на сумму около $2,8 млн (расходы на юридические услуги и другие издержки).

Напомним, Стокгольмский арбитражный суд принял решение об обеспечительных мерах по делу об огосударствлении компании "Электрические сети Армении" в пользу главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна и его семьи, обязав правительство воздержаться от применения поправок, недавно принятых в парламенте страны, а также от дальнейших шагов по передаче ЭСА государству.