В Газе заявили, что тела некоторых израильских заложников находятся под завалами

Тела некоторых израильских заложников, погибших в секторе Газа, находятся под завалами, для их извлечения потребуется тяжелая техника.

С таким утверждением выступила пресс-служба властей Газы.

«Запрет на транспортировку в анклав тяжелой техники и оборудования, подходящего для разбора завалов, не позволяет бойцам ХАМАС извлечь из-под обломков зданий тела некоторых пленных [заложников], которые погибли в результате израильских бомбардировок», - говорится в заявлении пресс-службы, опубликованном в ее Telegram-канале.

Источник: ТАСС