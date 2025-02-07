Байден потратил $10 млн на создание трансгендерных обезьян, мышей и крыс

Администрация предыдущего президента США Джо Байдена потратила $10 млн налогоплательщиков на создание и изучение трансгендерных обезьян, мышей и крыс.

Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США от штата Южная Каролина, республиканка Нэнси Мэйс.

"В прошлом году было израсходовано более $10 млн налогоплательщиков на создание трансгендерных обезьян, мышей и крыс. Эти DEI-гранты (Diversity, Equality and Inclusion, программы разнообразия, равенства и инклюзивности, - прим.) были направлены на проведение болезненных и смертельных трансгендерных экспериментов по инвазивной хирургии и гормональной терапии животных в университетах по всей стране", - сказала она. Законодатель добавила, что "администрация Байдена и Харрис потратила $2,5 млн на изучение репродуктивных способностей трансгендерных мышей".

Кроме того, предыдущая администрация финансировала исследования о восприимчивости подобных животных к "передозировке наркотиками", а также способности "заразиться ВИЧ".

Источник: ТАСС