USAID выделило $28 млн на выборы в Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $8 млн на проведение выборов в Армении в 2018 году и планировало направить еще $20 млн на последующие.

Об этом сообщили армянские СМИ.

Также USAID в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, «верховенства закона» и гражданского общества в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты из-за победы партии «Грузинская мечта», выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.