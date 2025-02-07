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USAID выделило $28 млн на выборы в Армении

First News Media11:02 - Сегодня
USAID выделило $28 млн на выборы в Армении

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило $8 млн на проведение выборов в Армении в 2018 году и планировало направить еще $20 млн на последующие.

Об этом сообщили армянские СМИ.

Также USAID в 2024 году выделило $111,5 млн на поддержку выборов, «верховенства закона» и гражданского общества в Грузии, где в октябре вспыхнули протесты из-за победы партии «Грузинская мечта», выяснило РИА Новости на основе анализа данных американского портала ForeignAssistance.gov.

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