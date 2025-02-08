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Министр обороны Армении отправился в Индию

First News Media14:05 - Сегодня
Министр обороны Армении отправился в Индию

Делегация Арменииво главе с министром обороны Суреном Папикяном в субботу отправилась в Индию.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Армении, визит носит рабочий характер.

Отметим, что 16 января министр обороны Армении Сурен Папикян провел встречу с послом и военным атташе Индии. Стороны обсудили оборонное сотрудничество между Иреваном и Нью-Дели, сообщают армянские СМИ.

За последний год-два индийские источники не раз писали о крупных военно-технических сделках между Иреваном и Нью-Дели. Армения, в частности, закупила реактивные системы залпового огня, различные артиллерийские орудия, зенитно-ракетные комплексы. Армянская сторона официально не подтверждала публикации об оборонных сделках.

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